Landes La vélodyssée Junior biscarosse Biscarrosse, 9 juillet 2023, Biscarrosse. La vélodyssée Junior 9 et 18 juillet biscarosse à partir de 790€ Tu as envie de vivre une aventure rempli de liberté, de nature, et de bonnes choses à manger ? Alors rien de tel qu’un séjour Vélodyssée avec Bonzaï. Ton aventure débutera sur la côte sauvage de Biscarosse. Tout au long du chemin tu auras l’occasion de te rafraîchir et te dorer la pilule sur les plages de sable fin. Durant le trajet, un camion accompagnera le groupe afin de s’alléger du matériel et de la nourriture, ainsi, tu pourras vivre pleinement ce séjour. Si tu as envie de faire de nouvelles rencontres et que tu aimes explorer de nouveaux endroit, alors rejoins nous pour cette odyssée de rêve ! biscarosse 40600 Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://bonzai-voyage-solidaire.com/project/velodyssee-junior/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

