Biscabrac Biscarrosse, 9 juillet 2022, Biscarrosse. Biscabrac Salle St Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse

2022-07-09 09:00:00 – 2022-07-09 16:00:00 Salle St Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry

Biscarrosse Landes Régulièrement, le secours populaire organise son Biscabrac… Fouillez dans les rayons et dénichez la bonne affaire :

Vente de vêtement adulte, enfant, chaussure , meuble ,bibelot ,linge de maison électroménager , puériculture, livres ,jouets … Régulièrement, le secours catholique organise son Biscabrac…

Salle St Exupéry 259 Avenue Saint-Exupéry Biscarrosse

