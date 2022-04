Bisca Zen Day Biscarrosse, 3 avril 2022, Biscarrosse.

Bisca Zen Day 247 rue des vignerons 247 Rue des Vignerons Biscarrosse

2022-04-03 10:00:00 – 2022-04-03 20:00:00 247 rue des vignerons 247 Rue des Vignerons

Biscarrosse Landes

EUR 0 0 L’Origami des Grands Lacs ouvrent ses portes et vous propose un journée de partage et de joie autour du bien-être.

Vous pouvez venir seul, en duo, entre amis ou en famille pour découvrir tous les prestataires du domaine lors d’ateliers et d’activités.

Programme :

10h00 Yoga du son

10h45 Yoga souffle et mouvement

12h00 Découverte de la Sophrologie

13h00 Yoga Vinyasa pour les sportifs

14h00 Sophrologie

15h00 Pitchoun Yoga (enfants)

16h00 Atelier Miss Plume (adolescentes)

17h00 Atelier Just a Girl

18h00 Instant cadeaux : Tirage au sort

18h30 Yoga au son du Rav vast

19h30 Voyage Sonore

Vous pourrez également profiter toute la journée d’un marché d’artisans, d’ateliers créatifs, d’un espace beauté, d’activités pour les enfants, de séances et de soins individuels.

Restauration sur place, Foodtrucks

Infos et réservations au 06 64 47 01 33

L’Origami des Grands Lacs ouvrent ses portes et vous propose un journée de partage et de joie autour du bien-être.

Vous pouvez venir seul, en duo, entre amis ou en famille pour découvrir tous les prestataires du domaine lors d’ateliers et d’activités.

Programme :

10h00 Yoga du son

10h45 Yoga souffle et mouvement

12h00 Découverte de la Sophrologie

13h00 Yoga Vinyasa pour les sportifs

14h00 Sophrologie

15h00 Pitchoun Yoga (enfants)

16h00 Atelier Miss Plume (adolescentes)

17h00 Atelier Just a Girl

18h00 Instant cadeaux : Tirage au sort

18h30 Yoga au son du Rav vast

19h30 Voyage Sonore

Vous pourrez également profiter toute la journée d’un marché d’artisans, d’ateliers créatifs, d’un espace beauté, d’activités pour les enfants, de séances et de soins individuels.

Restauration sur place, Foodtrucks

Infos et réservations au 06 64 47 01 33

+33 6 64 47 01 33

L’Origami des Grands Lacs ouvrent ses portes et vous propose un journée de partage et de joie autour du bien-être.

Vous pouvez venir seul, en duo, entre amis ou en famille pour découvrir tous les prestataires du domaine lors d’ateliers et d’activités.

Programme :

10h00 Yoga du son

10h45 Yoga souffle et mouvement

12h00 Découverte de la Sophrologie

13h00 Yoga Vinyasa pour les sportifs

14h00 Sophrologie

15h00 Pitchoun Yoga (enfants)

16h00 Atelier Miss Plume (adolescentes)

17h00 Atelier Just a Girl

18h00 Instant cadeaux : Tirage au sort

18h30 Yoga au son du Rav vast

19h30 Voyage Sonore

Vous pourrez également profiter toute la journée d’un marché d’artisans, d’ateliers créatifs, d’un espace beauté, d’activités pour les enfants, de séances et de soins individuels.

Restauration sur place, Foodtrucks

Infos et réservations au 06 64 47 01 33

©Yoga Nature

247 rue des vignerons 247 Rue des Vignerons Biscarrosse

dernière mise à jour : 2022-03-24 par