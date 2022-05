Bisca Surf Centre JEAN UDAQUIOLA

Prends ta planche et pars à l’assaut des vagues ! Dessus, dessous ! Tu apprendras à lire l’océan et à te méfier de ses dangers. Ton programme spécial Bisca Surf : – Surf : (5 séances) de la découverte au perfectionnement (suivant les conditions de vagues, possibilité de bodyboard). Tu auras même un diplôme de progression remis en fin de séjour. – Initiation au Stand-Up Paddle – Initiation au catamaran Choisis aussi avec le reste du groupe ton programme d’activités à la carte : Trollball, bubble-foot, sortie dune du Pilat, tir à l’arc, parcours d’orientation, jeux de ballons, hockey, pelote, ping-pong, baby-foot… Et profite de veillées conviviales avec grands jeux, soirées à thèmes, sorties… Le certificat d’aisance aquatique est indispensable pour la pratique des activités nautiques. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 580,00 €

Prends ta planche et pars à l’assaut des vagues ! Centre JEAN UDAQUIOLA 1414 AVENUE LATECOERE, 40600 BISCARROSSE

