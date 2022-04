Birthday party La Gaîté Lyrique, 21 mai 2022, Paris.

Le samedi 21 mai 2022

de 22h00 à 06h00

. payant Tarif plein : 21€ Pass Birthday party + exposition “Aurae” : 27€

Avec Planningtorock, Evian Christ, Tygapaw, Jasmine Infiniti + guests, une soirée concerts et club lors du festival anniversaire des 10 ans de la Gaîté Lyrique !

En collaboration avec le collectif Parkingstone, la Gaîté Lyrique vous invite à danser toute la nuit avec une programmation queer as fuck! Au programme de cette deuxième soirée d’anniversaire : des figures qui réaffirment l’histoire dansante de la Gaîté Lyrique, ou qui continuent de la projeter dans l’avenir.

Planningtorock (live)

Artiste aussi à l’aise à l’interprétation qu’à l’écriture et à la production, Jam Rahuoja Rostron aka Planningtorock

a appris la musique en autodidacte. Personnalité visionnaire et politisée, trans-non-binaire et issue de la classe ouvrière, grand moment de la première édition du festival Loud & Proud à la Gaîté Lyrique, Planningtorock se hisse aujourd’hui en figure générationnelle d’une musique de danse pensée depuis Berlin, dont les albums et les live en font une figure majeure du dancefloor.

Evian Christ (live)

Basé dans le Cheshire, en Angleterre, Joshua Leary produit un hip-hop abstrait aux accents industriels sous le nom d’Evian Christ. Depuis son premier album en 2012, il s’est imposé comme un producteur à part, que n’ont pas manqué de solliciter Travis Scott, Le1f, Cashmere Cat, Danny Brown ou encore Kanye West pour leurs projets respectifs. Une pépite de la scène électronique contemporaine.

Tygapaw (live)

Producteur autodidacte originaire de Jamaïque et basé à Brooklyn, Dion Mckenzie aka Tygapaw insuffle son héritage jamaïcain dans la musique électronique qu’il confectionne. Est-ce encore de la techno quand le dancehall s’en mêle de cette façon ? Peu importe pourvu que la foule danse, semble nous dire Tygapaw en promettant la fièvre sur le dancefloor.

Jasmine Infiniti (DJ set)

DJ et productrice basée à New York, Jasmine Infiniti commence son parcours musical à Oakland, en Californie. Elle est membre de la House of Infiniti, maison de la scène ballroom outre-Atlantique. Dans ses sets, Jasmine fait cohabiter les sons industriels et sombres avec une techno tournée vers l’ambient, mais aussi avec du breakbeat et d’autres choses encore. Une musique faite pour danser, toujours.

+ guests

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Contact : https://gaite-lyrique.net/evenement/this-is-not-birthday-party https://billetterie.gaite-lyrique.net/birthday-party-concert-la-gaite-lyrique-paris-21-mai-2022-css5-gaitelyriquemob-pg101-ri8743865.html

Larges