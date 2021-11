Dinan Dinan 22100, Dinan Birthday Party Crème Brûlée Records Dinan Dinan Catégories d’évènement: 22100

Dinan

Birthday Party Crème Brûlée Records Dinan, 13 novembre 2021, Dinan. Birthday Party Crème Brûlée Records Dinan

2021-11-13 19:00:00 – 2021-11-28 01:00:00

Dinan 22100 Le label indépendant dinano-rennais Crème Brulée Records revient au Labo pour souffler sa troisième bougie ! Au menu : – Marietta (Metz – pop/psyché/noise)

– Maxwell Farrington (Saint-Brieuc – crooner/pop)

– Amablanc (Dinan/Rennes – post rock)

– Culture Emotion (Rennes – zouk rock)

– Julien Tiné & Michel de la Nuit (dj set) Tarif: 6€ en prévente, 8€ sur place.

Boisson & Restauration sur place

Parking à proximité

Pass sanitaire https://www.helloasso.com/associations/creme-brulee-records/evenements/birthday-party-creme-brulee-records-1?fbclid=IwAR2gm0MdNxf2jy63LLBrUwiNaLcCGH03zlZxuDWuj578J_iRH7SifKRsAek Le label indépendant dinano-rennais Crème Brulée Records revient au Labo pour souffler sa troisième bougie ! Au menu : – Marietta (Metz – pop/psyché/noise)

– Maxwell Farrington (Saint-Brieuc – crooner/pop)

– Amablanc (Dinan/Rennes – post rock)

– Culture Emotion (Rennes – zouk rock)

– Julien Tiné & Michel de la Nuit (dj set) Tarif: 6€ en prévente, 8€ sur place.

Boisson & Restauration sur place

Parking à proximité

Pass sanitaire Dinan

dernière mise à jour : 2021-10-30 par

Détails Catégories d’évènement: 22100, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Ville Dinan lieuville Dinan