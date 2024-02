Birthday Night 1 Year Black Lab x Club Cabaret Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, vendredi 8 mars 2024.

Birthday Night 1 Year Black Lab x Club Cabaret Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire vendredi 8 mars Birthday Night 1 Year Black Lab x Club Cabaret.

Une soirée spéciale, une soirée d’anniversaire.

Black Lab fête ses 1 an et le Cabaret Aléatoire nous accueille pour cette soirée d’exception.



Niveau line up, on a vu les choses en grand. On est fière d’accueillir



Justine Perry, DJ et productrice basée à Berlin, elle propose une techno intemporelle, des grooves rapides, profonds et trippants. Elle a su séduire de nombreux lieux emblématiques comme, très régulièrement, le Berghain, le Tresor ou encore le Khidi pour n’en citer que quelques-uns.



Membre du crew parisien Resilience, résidente du Kalt (Strasbourg) mais aussi personne investie auprès de la communauté LGBTQIA+ , elle embrasse le besoin de construire la diversité et un environnement plus sûr dans la musique.



OPH

Passionné de vinyles, il a commencé son parcours musical en écrivant des chroniques sur la scène électronique de sa ville natale, Lyon. Après avoir déménagé à Berlin en 2014, il a rapidement rejoint le collectif Stützpunkt en tant que résident, ce qui lui a ouvert les portes de clubs comme Arena, Grießmühle ou //about blank. Ses sets reflètent sa culture musicale large et diversifiée, combinants différentes textures et grooves, pour recréer une palette d’émotions et induire un état d’introspection sur le dancefloor. En parallèle, il est connu pour son projet en Face 2 Face avec Chami, où, ensemble ils se produisent régulièrement au Berghain.



A leurs côtés, pour un closing en B2B d’anniversaire sur 4 decks,



Roger, dj résident Black Lab originaire des Alpes de Hautes Provence, qui a pour muse une techno complexe, cassant les codes, allant de la new waves jusqu’à une techno hypnotique et Salem Unsigned, dj et producteur originaire de Lyon, fondateur de Black Lab et résident 23:59, a su créer son univers en puisant dans toutes ses inspirations afin de mélanger une techno hypnotique, mentale à des sonorités musicales industrielles et deep …



Vous l’aurez compris, c’est un événement à ne pas manquez ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 23:00:00

fin : 2024-03-08 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Birthday Night 1 Year Black Lab x Club Cabaret Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-09 par Ville de Marseille