BIRTH OF THE COOL Chambray-lès-Tours

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire EUR Jean-Baptiste Réhault réunit une équipe de musiciens pour jouer la musique du mythique « Birth Of The Cool » de Miles Davis enregistré au début des années 50.

En 1948 Miles Davis désire se détacher de l’ombre imposante de Charlie Parker et du be-bop pour suivre ses propres impulsions musicales.

En collaboration avec Gil Evans il imagine un nonette d’une instrumentation variée qui va stimuler l’imagination des différents arrangeurs du répertoire final.

En première partie, les élèves des classes de cuivre de l'Ecole Municipale de Musique de Chambray-lès-Tours.

En première partie, les élèves des classes de cuivre de l'Ecole Municipale de Musique de Chambray-lès-Tours.

