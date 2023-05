Au pays des oiseaux et des poissons Catégories d’évènement: Biron

Pyrénées-Atlantiques

Au pays des oiseaux et des poissons, 30 septembre 2023, Biron. 14h30-17h : Animation

La Saligue aux oiseaux est une zone humide qui abrite plante, invertébrés, batraciens et poissons.

17h-18h30 : Spectacle.

14h30-17h : Animation

The Saligue aux oiseaux is a wetland which shelters plants, invertebrates, batrachians and fish.

17h-18h30 : Show 14h30-17h: Animación

La Saligue aux oiseaux es un humedal que alberga plantas, invertebrados, batracios y peces.

17h-18h30 : Espectáculo 14.30-17.00 Uhr: Animation

Der Saligue aux oiseaux ist ein Feuchtgebiet, das Pflanzen, Wirbellose, Amphibien und Fische beherbergt.

