Les Villégiatures au château de Biron Le Bourg, 22 juillet 2023, Biron. Les Villégiatures – Concert au château de Biron.

Réservations : facebook.com/les-villegiatures.

Buvette sur place..

Le Bourg

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Les Villégiatures – Concert at Biron castle.

Reservations: facebook.com/les-villegiatures.

Refreshments on site. Les Villégiatures – Concierto en el castillo de Biron.

Reservas: facebook.com/les-villegiatures.

Refrescos in situ. Les Villégiatures – Konzert im Schloss von Biron.

Reservierungen: facebook.com/les-villegiatures.

