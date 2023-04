Balades Cultures et Nature : Escapade Sur Les Chemins De Biron La halle, 11 juillet 2023, Biron.

Aux confins du Périgord et de l’Agenais, le château de Biron soudain surgit de son passé et sa silhouette singulière émerge des bois de chênes et de châtaigniers. Nous vous invitons à parcourir les chemins de Biron et découvrir, à travers des anecdotes, l’histoire de la famille Gontaut-Biron, du village, à prendre le temps de découvrir la faune et la flore omniprésentes … avant de rejoindre le village pour une petite dégustation de vin local !

Une animation 100% nature sur un parcours ombragé de 5km.

Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants..

2023-07-11

La halle

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



On the borders of Périgord and Agenais, the castle of Biron suddenly emerges from its past and its singular silhouette emerges from the oak and chestnut woods. We invite you to walk along the paths of Biron and discover, through anecdotes, the history of the Gontaut-Biron family and of the village, to take the time to discover the omnipresent fauna and flora… before joining the village for a small tasting of local wine!

A 100% nature animation on a shaded course of 5km.

Our friends the dogs are allowed on a leash, the walk is not accessible to strollers and wheelchairs.

En los límites del Périgord y el Agenais, el castillo de Biron emerge de repente de su pasado y su singular silueta emerge de los bosques de robles y castaños. Le invitamos a recorrer los senderos de Biron y descubrir, a través de anécdotas, la historia de la familia Gontaut-Biron y del pueblo, a tomarse el tiempo de descubrir la fauna y la flora omnipresentes… ¡antes de regresar al pueblo para una pequeña degustación de vino local!

Una actividad 100% natural en un recorrido sombreado de 5 km.

Se admiten perros con correa, el paseo no es accesible para cochecitos y sillas de ruedas.

An der Grenze zwischen dem Périgord und dem Agenais taucht das Schloss Biron plötzlich aus seiner Vergangenheit auf und seine einzigartige Silhouette erhebt sich aus den Eichen- und Kastanienwäldern. Wir laden Sie ein, auf den Wegen von Biron zu wandern und anhand von Anekdoten die Geschichte der Familie Gontaut-Biron und des Dorfes zu entdecken, sich Zeit zu nehmen, um die allgegenwärtige Flora und Fauna zu erkunden … bevor Sie das Dorf für eine kleine Verkostung des lokalen Weins erreichen!

Eine 100%ige Naturanimation auf einer schattigen, 5 km langen Strecke.

Unsere Hundefreunde sind an der Leine zugelassen, für Kinderwagen und Rollstühle ist der Spaziergang nicht zugänglich.

Mise à jour le 2023-03-31 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides