Journées portes ouvertes : Iris en Périgord Route de Lacapelle Biron, 28 avril 2023, Biron.

Du 28 avril au 21 mai, venez découvrir à 200 mètres du château de Biron (suivre le fléchage) plus de 4000 variétés d’iris. Une collection d’iris exceptionnelle : Iris intermédiaires, iris de bordure, iris de jardin, iris nains, créations… de quoi passer un agréable moment de découverte. Achats possibles sur place et sur la boutique en ligne..

2023-04-28 à ; fin : 2023-05-21 18:00:00. .

Route de Lacapelle Biron

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



From April 28 to May 21, come and discover more than 4000 varieties of iris, 200 meters from the Château de Biron (follow the signs). An exceptional collection of irises: intermediate irises, border irises, garden irises, dwarf irises, creations… enough to spend a pleasant moment of discovery. Purchases are possible on site and on the online store.

Del 28 de abril al 21 de mayo, venga a descubrir más de 4000 variedades de iris a 200 metros del castillo de Biron (siga las indicaciones). Una colección excepcional de iris: iris intermedios, iris de borde, iris de jardín, iris enanos, creaciones… suficientes para pasar un agradable momento de descubrimiento. Las compras pueden realizarse in situ y en la tienda en línea.

Vom 28. April bis zum 21. Mai können Sie 200 Meter vom Schloss Biron entfernt (folgen Sie der Beschilderung) über 4000 Irisarten entdecken. Eine außergewöhnliche Iris-Sammlung: Intermediate-Iris, Bordüren-Iris, Garten-Iris, Zwerg-Iris, Kreationen… Hier können Sie einen angenehmen Moment der Entdeckung verbringen. Einkäufe sind vor Ort und im Online-Shop möglich.

