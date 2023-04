Châteaux en fête – Château de Biron Visites Privées Château de Biron, 23 avril 2023, Biron.

Les charpentes majestueuses de l’aile des Maréchaux dévoilées lors de visites privées!

Nous sommes heureux d’annoncer que les charpentes parmi les plus hautes de France, situées dans l’aile des Maréchaux, seront désormais accessibles au grand public lors de visites privées organisées les 16, 23 et 30 avril prochains..

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

Château de Biron Lieu-dit Le Bourg

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The majestic frames of the Maréchaux wing unveiled during private tours!

We are pleased to announce that some of the tallest frames in France, located in the Maréchaux wing, will now be accessible to the general public during private visits organized on April 16, 23 and 30.

¡Las majestuosas estructuras del ala Maréchaux al descubierto durante las visitas privadas!

Nos complace anunciar que algunas de las estructuras de cubierta más altas de Francia, situadas en el ala Maréchaux, serán ahora accesibles al público en general durante las visitas privadas organizadas los días 16, 23 y 30 de abril.

Die majestätischen Dachstühle des Maréchaux-Flügels werden im Rahmen von Privatführungen enthüllt!

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die höchsten Dachstühle Frankreichs im Maréchaux-Flügel im Rahmen von Privatführungen am 16., 23. und 30. April der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Mise à jour le 2023-04-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides