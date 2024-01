Balades Cultures et Nature Escapade Sur Les Chemins De Biron Biron, samedi 2 mars 2024.

Balades Cultures et Nature Escapade Sur Les Chemins De Biron Biron Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-02

Aux confins du Périgord et de l’Agenais, le château de Biron soudain surgit de son passé et sa silhouette singulière émerge des bois de chênes et de châtaigniers. Nous vous invitons à parcourir les chemins de Biron et découvrir, à travers des anecdotes, l’histoire de la famille Gontaut-Biron, du village, à prendre le temps de découvrir la faune et la flore omniprésentes … avant de rejoindre le village pour une petite dégustation de vin local !

Une animation 100% nature sur un parcours ombragé de 5km.

Nos amis les chiens sont admis en laisse, la balade n’est pas accessible aux poussettes et fauteuils roulants.

La halle

Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine reservation.bcn24@gmail.com



