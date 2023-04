Course en montagne accompagnée : Escapade matinale en trail sur les sommets d’Ibardin Leclerc, 31 juillet 2023, Biriatou.

Vous souhaitez vous offrir une parenthèse plaisir personnel en trail, sans pour autant vous priver de votre famille toute la journée? Venez partager ce moment sportif avec les premières lueurs du jour, avant la montée des températures, tout en profitant du calme sur les sentiers. Depuis les sommets, vous admirerez la baie de Saint-Jean-de-Luz sous le soleil matinal. Au programme : un bel effort physique dans une ambiance privilégiée. Après un départ en douceur sur

une piste, la montée s’accentuera en empruntant des sentiers monotrace. Le point d’orgue : une belle descente parsemée de blocs rocailleux et une ambiance feutrée dans un sous-bois en pente douce.

Dénivelé : 600 à 900 m. Distance : 12 à 15km selon le niveau du groupe.

Durée : 3h dont 2 h de course

Niveau : coureur adulte pratiquant régulièrement le footing

Réservation obligatoire.

Chaussures de trail obligatoires..

2023-07-31 à ; fin : 2023-07-31 10:00:00. EUR.

Leclerc Rd 810 Lieu Dit Souhara

Biriatou 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Would you like to take a break from the hustle and bustle of the trail, without having to be without your family for the whole day? Come and share this sporting moment with the first light of the day, before the temperature rises, while enjoying the calm of the trails. From the summits, you can admire the bay of Saint-Jean-de-Luz under the morning sun. On the program: a great physical effort in a privileged atmosphere. After a gentle start on a track

after a gentle start on a track, the climb will be accentuated by taking single track paths. The climax: a beautiful descent dotted with rocky blocks and a hushed atmosphere in a gently sloping undergrowth.

Elevation gain : 600 to 900 m. Distance : 12 to 15km according to the level of the group.

Duration: 3 hours including 2 hours of running

Level: adult runner who regularly jogs

Reservation required.

Trail shoes required.

¿Le apetece hacer una pausa personal en el trail running sin apartar a su familia de usted durante todo el día? Venga a compartir este momento deportivo con las primeras luces del día, antes de que suban las temperaturas, mientras disfruta de la tranquilidad de los senderos. Desde las cumbres, podrá admirar la bahía de San Juan de Luz bajo el sol de la mañana. En el programa: un gran esfuerzo físico en un ambiente privilegiado. Tras un comienzo suave por pista

tras un comienzo suave por pista, la subida se hará más intensa por senderos de pista única. El punto culminante: un hermoso descenso salpicado de peñascos rocosos y un ambiente silencioso en un sotobosque en suave pendiente.

Desnivel: de 600 a 900 m. Distancia: de 12 a 15 km según el nivel del grupo.

Duración: 3 horas de las cuales 2 horas de carrera

Nivel: corredor adulto que practica footing regularmente

Reserva obligatoria.

Se requiere calzado de trail.

Möchten Sie sich eine Auszeit gönnen, in der Sie Ihre Familie den ganzen Tag lang nicht vermissen müssen? Genießen Sie diesen sportlichen Moment beim ersten Licht des Tages, bevor die Temperaturen steigen, und genießen Sie die Ruhe auf den Wegen. Von den Gipfeln aus können Sie die Bucht von Saint-Jean-de-Luz in der Morgensonne bewundern. Auf dem Programm: eine schöne körperliche Anstrengung in einer privilegierten Atmosphäre. Nach einem sanften Start auf einer

auf einer Piste wird der Anstieg auf einspurigen Wegen immer steiler. Der Höhepunkt: eine schöne Abfahrt mit Felsblöcken und einer gedämpften Atmosphäre in einem sanft ansteigenden Unterholz.

Höhenunterschied: 600 bis 900 m. Distanz: 12 bis 15 km je nach Niveau der Gruppe.

Dauer: 3 Std., davon 2 Std. Laufen

Niveau: Erwachsene Läufer, die regelmäßig joggen

Eine Reservierung ist erforderlich.

Trail-Schuhe erforderlich.

Mise à jour le 2023-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque