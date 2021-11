Paris Sunset & Sunside île de France, Paris Biréli LAGRENE Trio Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

Biréli LAGRENE Trio Sunset & Sunside, 25 janvier 2022, Paris.

Le mardi 25 janvier 2022

Le mercredi 26 janvier 2022

Le mercredi 26 janvier 2022

Le jeudi 27 janvier 2022

Le jeudi 27 janvier 2022

40 ANS DU SUNSET Bireli Lagrene ; Andre Charlier ; Benoit Sourisse Un merveilleux musicien, un magicien de la guitare parmi les plus éblouissants, un "chorégraphe" de la six-cordes comme on les compte actuellement sur les doigts d'une main. Biréli Lagrène est un guitariste de jazz manouche, né le 4 septembre 1966, en Alsace, dans la commune de Soufflenheim. Issu d'une famille de culture manouche, il apprend auprès de son frère et de son père le répertoire de Django Reinhardt. D'emblée, la musique fut son langage, et celle de Reinhardt son école. Destinée inévitable quand l'on naît, comme lui, en Alsace (en 1966), que l'on est issu de la grande famille manouche, et que la chance vous désigne comme un surdoué en la matière. Esprit vif-argent, Biréli pigera très vite l'histoire. Au-delà de la rigueur qui fut celle de son apprentissage (avec son père, puis avec son frère), de ce mélange inouï de force et de précision, Lagrène aura la grâce insigne de ne jamais négliger l'essentiel : "Django m'a aidé à aller voir ce qui se passe ailleurs ", aime-t-il à rappeler. De cette formidable leçon de liberté, qu'il sut capter comme aucun autre, ses premières grandes prestations publiques (notamment à Montreux, en 1981 LINK) offrent un témoignage saisissant. Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)

Contact : Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2022/1/artiste/1665/7806/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub https://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

