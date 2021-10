Albi Grand Théâtre des Cordeliers Albi, Tarn BIRELI LAGRENE / MULTIQUARIUM BIG BAND Grand Théâtre des Cordeliers Albi Catégories d’évènement: Albi

Il y a 30 ans disparaissait tragiquement Jaco Pastorius, le plus grand bassiste de jazz-rock de tous les temps. Biréli Lagrène, qui a partagé la scène et participé à plusieurs albums de Jaco Pastorius, a souhaité faire revivre sa mémoire en reprenant, exclusivement à la basse électrique fretless, les titres majeurs de la carrière de Jaco avec le Multiquarium Big Band d’André Charlier et Benoît Sourisse. Fantastique défi pour chacun de ses musiciens que de peindre en couleurs ces vibrantes compositions. Le talent se niche dans chacune des finesses qui fait entendre leur voix, qui jamais ne couvre celle de Pastorius, une sorte de transparent palimpseste. Biréli Lagrène, avec une humilité donnée aux plus grands, nous éblouit tant sa prestation de bassiste est époustouflante. Un appétit gourmand, une manière unique de dévorer la musique et la vie ! **Distribution** Direction musicale Benoît Sourisse, André Charlier / Basse électrique fretless Biréli Lagrène / Piano/Hammond B3 Benoît Sourisse / Saxophones, flûte, clarinette Stéphane Guillaume / Saxophones Frédéric Couderc, Lucas St-Cricq / Trompettes Claude Egéa, Pierre Drevet / Trombones Denis Leloup, Damien Verherve / Percussions Nicolas Charlier

Carte SNA Normal 18 € | Réduit 14 € À l’unité Tarif A Normal 30 € | Réduit 25 € | Moins de 12 ans 10 €

Jazz Grand Théâtre des Cordeliers Place de l’amitié entre les peuples, 81000 Albi Albi Le Clos Tarn

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:30:00

