Sans doute le guitariste le plus apprécié depuis de nombreuses décennies. Que ce soit dans la peau de Django, ou bien aux côtés de Sylvain Luc, Thomas Dutronc, Kyle Eastwood ou encore pour sa passion de Jaco Pastorius. Il est un musicien historique de notre lieu.

Mardi : tarif plein : 35€ ; tarif réduit : 25€ / Mercredi et Jeudi : tarif plein : 38€ ; tarif réduit : 28€

25/1 : solo basse/guitare 26/1 : trio avec William Brunard – c.basse et Franck Wolf – saxophones 27/1 : trio avec André Charlier – batterie et Benoit Sourisse – orgue Sunset Sunside 60 rue des lombards Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-25T19:30:00 2022-01-25T21:00:00;2022-01-25T21:30:00 2022-01-25T23:00:00;2022-01-26T19:30:00 2022-01-26T21:00:00;2022-01-26T21:30:00 2022-01-26T23:00:00;2022-01-27T19:30:00 2022-01-27T21:00:00;2022-01-27T21:30:00 2022-01-27T23:00:00

