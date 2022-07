Biréli Lagrène, 15 mars 2023, .

Biréli Lagrène



2023-03-15 20:30:00 – 2023-03-15

Solo Suites

Biréli Lagrène, musicien sans équivalent dans l’univers du jazz et des musiques improvisées. Sans lui, le jazz actuel ne serait pas tout à fait le même. Les plus grands guitaristes de la planète le distinguent avec respect, pour sa technique fabuleuse et son niveau d’inspiration hors norme. Le monde entier nous l’envie. Sa guitare nous exalte une vie de mystère et d’amour qui touche au cœur. C’est là son vrai génie. Après avoir exploré toutes les pistes du jazz en compagnie des plus grands musiciens de son époque, Biréli Lagrène se livre pour la première fois sur disque à l’exercice du solo.

« Solo Suites, fatrasie de mémoires déchaînées, toucher soyeux, décrochages subits et spirales des anges… Un album de sentiments et de désirs avec ses traces de pudeurs et de mélancolie… ».

Le Monde

Solo Suites

Biréli Lagrène, musicien sans équivalent dans l’univers du jazz et des musiques improvisées. Sans lui, le jazz actuel ne serait pas tout à fait le même. Les plus grands guitaristes de la planète le distinguent avec respect, pour sa technique fabuleuse et son niveau d’inspiration hors norme. Le monde entier nous l’envie. Sa guitare nous exalte une vie de mystère et d’amour qui touche au cœur. C’est là son vrai génie. Après avoir exploré toutes les pistes du jazz en compagnie des plus grands musiciens de son époque, Biréli Lagrène se livre pour la première fois sur disque à l’exercice du solo.

« Solo Suites, fatrasie de mémoires déchaînées, toucher soyeux, décrochages subits et spirales des anges… Un album de sentiments et de désirs avec ses traces de pudeurs et de mélancolie… ».

Le Monde

Solo Suites

Biréli Lagrène, musicien sans équivalent dans l’univers du jazz et des musiques improvisées. Sans lui, le jazz actuel ne serait pas tout à fait le même. Les plus grands guitaristes de la planète le distinguent avec respect, pour sa technique fabuleuse et son niveau d’inspiration hors norme. Le monde entier nous l’envie. Sa guitare nous exalte une vie de mystère et d’amour qui touche au cœur. C’est là son vrai génie. Après avoir exploré toutes les pistes du jazz en compagnie des plus grands musiciens de son époque, Biréli Lagrène se livre pour la première fois sur disque à l’exercice du solo.

« Solo Suites, fatrasie de mémoires déchaînées, toucher soyeux, décrochages subits et spirales des anges… Un album de sentiments et de désirs avec ses traces de pudeurs et de mélancolie… ».

Le Monde

Alexandre-lacombe

dernière mise à jour : 2022-07-08 par