Birdstone + Wyld + Starmonger L’international Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 06 décembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 8 EUR

L’Inter présente:

Birdstone

(Tours, FR – Ritual Blues / Mystic Rock)

Birdstone est né en 2015, d’une furieuse envie de fusionner la puissance spirituelle du blues à la richesse du rock psychédélique. Au croisement des thèmes mythologiques, de l’ésotérisme et des simples passions humaines, l’univers du trio narre les combats intérieurs de l’être humain, aussi bien que ses aspirations mystiques. Chaque concert est un rituel sauvage où spectateur·ices et musicien·nes aux visages dorés luttent ensemble pour le salut de leur âme.

Leur nouveau single « Hotline » sortira le 17 novembre prochain !

https://birdstoneband.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/birdstoneband/

Wyld

(Paris, FR – Heavy Rock)

Formation heavy rock/metal originaire de Paris, WYLD est de retour pour son premier concert en plus de trois ans ! Le quintet aujourd’hui devenu quartet, dévoile son nouveau visage et sa nouvelle formation. Sur le front musical, les riffs électrisants sont toujours au cœur du projet. Le nouveau chapitre de WYLD sera survolté !

https://wyldofficial.bandcamp.com/album/wyld

https://www.instagram.com/wyldofficial

Starmonger

(Paris, FR – Fuzz / Stoner)

STARMONGER distille ses divinations sonores au travers de mélodies et de rythmes envoutants, de révélations occultes et d’histoires extravagantes et fantastiques.

Avec leur premier album «Revelations» sorti fin 2020, le groupe expérimente et puise dans le rock brut des années 70 et les rythmiques modernes du stoner-doom. Avec des mélodies entêtantes et noyées dans la fuzz, Starmonger apporte une dimension progressive à la puissance magnétique de la longue tradition des Power-trio.

A travers leurs morceaux et leur univers visuel, ils évoquent séries B et histoires pulp, déserts post-apocalyptiques et monstruosités des abysses. En 2021, avec un nouveau line-up et de nouvelles compositions, le groupe s’apprête à vous faire découvrir une autre dimension de fuzz…

https://starmonger.bandcamp.com/track/page-of-swords

https://www.instagram.com/starmonger.band/

En partenariat avec Metal In Paname

▂▂▂▂

L’INTERNATIONAL

Tarif : 8€

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

Contact : https://fb.me/e/3YDe1yYbV https://fb.me/e/3YDe1yYbV https://my.weezevent.com/birdstone-a-linternational

