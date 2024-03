Birdstone + Greyborn Sortie 13 Pessac, vendredi 15 mars 2024.

Birdstone + Greyborn On se retrouve vendredi 15 Mars pour les concerts de Birdstone et Greyborn ! Vendredi 15 mars, 20h30 Sortie 13 Tarifs : 10 € – 13 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:30:00+01:00 – 2024-03-15T23:59:00+01:00

Découvrez Birdstone !

Birdstone est animé par une irrésistible volonté d’unir la puissance spirituelle du blues à la richesse du rock progressif. Au croisement des thèmes mythologiques, de l’ésotérisme et des simples passions humaines, le trio narre les combats intérieurs de l’être humain, aussi bien que ses aspirations mystiques. Le deuil, la solitude, le doute, la corruption mais aussi la rage et l’espoir sont autant d’impulsions et de guides dans l’imbrication des mélodies et des textes du trio, naviguant en permanence entre grandiloquence et intimité.

Chaque concert devient un rituel sauvage où spectateurs et musicien·ne·s aux visages dorés luttent ensemble pour le salut de leur âme.

Découvrez Greyborn !

Greyborn c’est cet interstice entre lumière et ténèbres, quelque part dans la froideur minérale et humide de Limoges. Mené par un batteur/chanteur, le groupe façonne son propre équilibre, sculpte ses matières premières : lourdeur écrasante, violence contemplative, mélodies épiques, atmosphères hypnotiques tantôt lugubres, tantôt rayonnantes.

‘Leeches’, leur premier EP sorti en 2022, les amène à faire une trentaine de dates en France avec Mondo Generator, Nebula, My Diligence, Pogo Car Crash Control, Giöbia, Temple Fang, W!zard, Witchfinder, Decasia…

Leur second EP est prévu pour mars 2024, ‘Scars’ – Avec celui-ci, le trio s’intensifie tout en lourdeur et en rage, plus désarticulé et pourtant toujours aussi raffiné. « Avec de gros riffs, une distorsion lourde et un air gothique, Greyborn a ouvert une porte vers les recoins les plus obscurs du monde moderne. Sombre mais enchanteur. » – METAL EPIDEMIC (UK)

Sortie 13 Rue Walter Scott, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.sortie-13.com/evenementiel/birdstone-%2B-greyborn »}]

concert bordeaux

Lise Lefebvre