Argentan Argentan Argentan, Orne Birds on a wire -Rosemary Stanley & Dom La Nena Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Birds on a wire -Rosemary Stanley & Dom La Nena Argentan, 9 novembre 2021, Argentan. Birds on a wire -Rosemary Stanley & Dom La Nena 2021-11-09 20:00:00 20:00:00 – 2021-11-09 Le Quai des Arts 1, rue de la Feuille

Argentan Orne Figures très libres du paysage musical français, la chanteuse Rosemary Standley et la violoncelliste Dom La Nena s’associent en un duo époustouflant pour interpréter des reprises d’horizons multiples, d’Henry Purcell à John Lennon, Gilberto Gil ou Jacques Brel. Un voyage musical où le décloisonnement des genres est bien mieux qu’un programme: il est l’héritage de deux vies mis en commun, transformé en art de jouer, de chanter et de respirer la musique. Magique.

Durée du spectacle (1h15)

Réservation à partir du 24 août Figures très libres du paysage musical français, la chanteuse Rosemary Standley et la violoncelliste Dom La Nena s’associent en un duo époustouflant pour interpréter des reprises d’horizons multiples, d’Henry Purcell à John Lennon, Gilberto Gil ou… contact@quaidesarts.fr +33 2 33 39 69 00 https://www.quaidesarts.fr/birdsonawire/ Figures très libres du paysage musical français, la chanteuse Rosemary Standley et la violoncelliste Dom La Nena s’associent en un duo époustouflant pour interpréter des reprises d’horizons multiples, d’Henry Purcell à John Lennon, Gilberto Gil ou Jacques Brel. Un voyage musical où le décloisonnement des genres est bien mieux qu’un programme: il est l’héritage de deux vies mis en commun, transformé en art de jouer, de chanter et de respirer la musique. Magique.

Durée du spectacle (1h15)

Réservation à partir du 24 août dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse Le Quai des Arts 1, rue de la Feuille Ville Argentan lieuville 48.73714#-0.0242