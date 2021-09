BIRDS ON A WIRE Cossé-le-Vivien, 10 novembre 2021, Cossé-le-Vivien.

3 11 EUR La première est connue pour être la chanteuse du groupe Moriarty et l’une des voix les plus remarquables de la scène contemporaine. La seconde, à la fois chanteuse et violoncelliste, est désormais reconnue comme une auteure-compositrice interprète de premier plan.

Ensemble, elles s’attèlent depuis 2012 à réinterpréter quelques-uns des plus beaux morceaux de l’Histoire de la musique. De Gabriel Fauré à Bob Dylan en passant par Gilberto Gil ou les chants traditionnels latins, leur terrain de jeu n’a pas de limite ! Loin des hiérarchies et des classements, elles s’envolent avec légèreté et espièglerie d’un répertoire à l’autre, entremêlant avec finesse le savant et le populaire, les traditions et la modernité, le proche et le lointain. Le tout dans une ambiance joyeuse et bon enfant animée par leur remarquable complicité et leur humour pince-sans-rire.

Des Pink Floyd à Jacques Brel, Rosemary Standley et Dom La Nena nous embarquent pour une traversée musicale avec le chant pour point d’ancrage et le voyage pour horizon.

