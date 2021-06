Thomery Château Rosa Bonheur Seine-et-Marne, Thomery Birds on a wire Château Rosa Bonheur Thomery Catégories d’évènement: Seine-et-Marne

Figures très libres du paysage musical français, Rosemary Standley et Dom La Nena s’associent dans Birds on a Wire pour interpréter en duo des reprises d’horizons multiples. Connue en particulier pour être la chanteuse du groupe Moriarty, Rosemary Standley apparaît comme l’une des voix les plus remarquables de la scène contemporaine. À la fois chanteuse et violoncelliste, Dom La Nena s’est quant à elle affirmée comme une auteure-compositrice-interprète de premier plan. À propos du Festival Rosa Bonheur Créé en 2020, le Festival Rosa Bonheur est une manifestation culturelle pluridisciplinaire qui a pour axe de programmation la création artistique féminine sous toutes ses formes. Quoi de plus évident, dans un lieu qui a vu s’épanouir la célèbre peintre Rosa Bonheur et les talentueuses soeurs Klumpke, que de poursuivre cet héritage en portant la voix des créatrices d’hier et d’aujourd’hui. Tous les vendredis et dimanches, du 2 juillet au 29 août.

Détails des tarifs sur http://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

