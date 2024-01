Birds Of Nazca • Keziah Manson • Vantre SUPERSONIC Paris, vendredi 22 mars 2024.

Birds Of Nazca (Nantes, France) – Instrumental, stoner, doom, psych

Le duo nantais de stoner/ heavy psych / doom, Birds of Nazca propage son groove obsédant depuis la sortie de son premier album en 2020.

Les ambiances lourdes générées par le groupe, épaisses et aériennes, parfois lumineuses et toujours énergiques, sont une invitation à l’évasion vers des mondes imaginaires et intérieurs dont seuls les auditeurs connaissent le chemin !

Les Birds of Nazca planent entre l’énergie des débuts de QOTSA, l’aérien de My Sleeping Karma et un son qui n’est pas sans rappeler Pelican. Après une série de concerts dont le Ripple Fest France, les West Stoner Sessions ou le Cyco Farmer Fest, le duo sort au printemps 2023, un nouvel opus, l’EP “Héliolite”, qu’il défend sur scène depuis septembre. Leur nouveau set pourrait bien introduire un nouvel album.

Keziah Mason (Le Havre, France) – Instrumental, stoner, doom, psych

Keziah Mason, c’est une musique « Omérique » instrumentale au souffle doom, stoner et expérimental inspiré par les récits de Lovecraft.

Horreurs cosmiques et grands anciens attendent dans les confins de l’espace où Keziah Mason nous emporte. Les quatre adeptes du culte n’en sont pas à leur coup d’essai et ont déjà perverti de nombreuses âmes dans les projets Misere Nobis, Doppelgänger, Black Blood Transfusion et Without Skin. Ils ont partagé la scène de groupes comme Asbest, Dopethrone, Zaum, Machete, Pigs pigs pigs pigs…., Mountain Dust, The Black Heart Procession et d’autres. Après la sortie de leur premier album “IV” en 2019, ils rendent hommage en 2023 à leur batteur Matisse, disparu cette même année avec le titre “N’graneck”.

Vantre (Paris, France) – Experimental, stoner, math rock

Vantre esquive sa dépression post-pandémique en voyageant loin des cadres, redéfinissant sa mélodie.

Un groupe sans voix qui mêle math-rock, shoegaze et stoner dans un trio composé de 2 basses et une batterie.

Vantre est une créature auto-suffisante qui respire le bruit et la dissonance, une expérience rythmique ahurissante, une planète encore inexplorée.

Visuel : Léo Girard @blssfck : https://www.instagram.com/blssfck/

