Birds of America – cinos Berck, 5 juin 2022, Berck.

Birds of America – cinos place du 18 juin Berck

2022-06-05 – 2022-06-05

place du 18 juin Berck 62600

Berck Le dimanche 5 juin à 16h, le Cinos de Berck-sur-mer vous propose de venir découvrir le film documentaire Birds of America réalisé par Jacques Loeuille et soutenu par la LPO et les Amis du Louvre.

Cette séance spéciale se fera en présence du réalisateur et en partenariat avec les Sentiers de la Baie. À la suite de la projection, un échange se tiendra avec nos invités et sera suivie d’un pot.

À noter que dans le cadre de notre partenariat, pour toute participation à une sortie organisée par les Sentiers de la Baie durant la semaine du 30 mai au 5 juin, vous bénéficierez d’une réduction sur votre place de cinéma pour cette séance spéciale du dimanche 5 juin à 16h.

Synopsis du film :

Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe national.

Ici un lien vers la fiche film du distributeur KMBO et la bande-annonce : BIRDS OF AMERICA | KMBO (kmbofilms.com)

cinos2016@hotmail.com

Le dimanche 5 juin à 16h, le Cinos de Berck-sur-mer vous propose de venir découvrir le film documentaire Birds of America réalisé par Jacques Loeuille et soutenu par la LPO et les Amis du Louvre.

Cette séance spéciale se fera en présence du réalisateur et en partenariat avec les Sentiers de la Baie. À la suite de la projection, un échange se tiendra avec nos invités et sera suivie d’un pot.

À noter que dans le cadre de notre partenariat, pour toute participation à une sortie organisée par les Sentiers de la Baie durant la semaine du 30 mai au 5 juin, vous bénéficierez d’une réduction sur votre place de cinéma pour cette séance spéciale du dimanche 5 juin à 16h.

Synopsis du film :

Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. La découverte des grands espaces sauvages encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans un monde d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle. Sur les rives du Mississippi, Birds of America retrouve les traces de ces oiseaux, aujourd’hui disparus, et révèle une autre histoire du mythe national.

Ici un lien vers la fiche film du distributeur KMBO et la bande-annonce : BIRDS OF AMERICA | KMBO (kmbofilms.com)

place du 18 juin Berck

dernière mise à jour : 2022-05-27 par