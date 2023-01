Birds in Row + Ten56. Saint-Malo, 9 février 2023, Saint-Malo .

Birds in Row + Ten56.

2023-02-09 – 2023-02-09

BIRDS IN ROW [Punk hardcore / Mayenne]

Trio ayant écumé en plus de dix ans les bas-fonds lavallois comme les scènes internationales, Birds in Row revient, après une longue période de composition, avec un nouvel opus, « Gris Klein » signé chez Red Creek, label de Cult of Luna dont ils feront d’ailleurs les premières parties. Car le groupe est maintenant prêt à remonter sur scène avec un tout nouveau live qui promet de déchaîner les passions les plus obscures !

TEN56. [Deathcore / Paris]

Ten56. est né à l’aube de la pandémie, au printemps 2020. Il est la voix et l’expression de l’émotion brute, mettant en avant les recoins les plus sombres de l’esprit humain. La signature sonore regroupe une lourdeur écrasante mixée à des ambiances industrielles et apocalyptiques. Une vision moderne et sombre de ce que l’avenir nous réserve, lucide de la vie froide que vivent au quotidien les plus bas de la société.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme de Saint-Malo et au Bureau d’Information Touristique de Cancale, Combourg et Dol-de-Bretagne.

dernière mise à jour : 2023-01-02 par