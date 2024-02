BIRDS IN ROW + MARUJA + UNSCHOOLING LES SAULNIÈRES Le Mans, samedi 16 mars 2024.

Le trio Birds In Row est à l’avant-garde de son genre depuis plus d’une décennie. Le premier album sorti en 2012 les a propulsés d’inconnus lavallois à la scène internationale. Aujourd’hui signés sur le label Deathwish, ils assurent tournées mondiales et shows incendiaires en compagnie d’Amenra, Converge, Neurosis… Leur dernier album Gris Klein est un chef d’oeuvre réalisé avec une finesse de tous les instants, une maîtrise instrumentale monstrueuse et une production acérée et Ô combien puissante et agressive à la fois, rendant hommage à leur hardcore noisy ultra virulent.

Tout droit venu de Manchester, Maruja s’impose déjà comme l’un des groupes les plus novateurs, turbulents et incontournables de ces dernières années grâce à des mélodies jazz-punk à couper le souffle. La formation, composée du chanteur et guitariste Harry Wilkinson, du batteur Jacob Hayes, du bassiste Matt Buonaccorsi et du saxophoniste Joe Carroll crée la sensation et se fait remarquer par NME et SO Yung Magazine, rien que ça ! Sans oublier BBC Radio 6 qui leur permettra de passer sur leurs ondes et de s’adresser à un large public.

Ce n’est pas le sujet du tableau ni la technique du peintre qui fait la difficulté du puzzle, mais la subtilité de la découpe disait Georges Perec. Ainsi va du premier LP d’Unschooling, New World Artifacts, qui affirme en 11 titres que la pop à guitares peut être un sacré jeu de patience. Arpèges déglingués, suites d’accords en forme de glitches cérébraux, harmonies décapitées à l’égoïne sur tempos autoroutiers cet album ressemble maladivement à la façon dont il a été conçu. Assemblages névrotiques, sabotages jouissifs des formes autorisées, cadavres exquis sous influence, bricolage, dèche, chaos, incorporation assumée de l’accident comme outil de production. Cet artefact est la réponse armée du plaisir de l’aléatoire face à la normativité mécanisée du Nouveau Monde. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:30:00

fin : 2024-03-16

LES SAULNIÈRES 239 Avenue Rhin et Danube

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

