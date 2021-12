BirdPen + guest, 20 février 2022, .

Date et horaire exacts : Le dimanche 20 février 2022

de 20h00 à 23h00

payant

Membres du collectif Archive, David Pen et Mike Bird ont fondé en 2003 le groupe BirdPen, dont le style musical emprunte les chemins du rock indé et les balades électroniques planantes.

Début 2020, ils enregistrent un 6ème album dans lequel on pourrait voir de nombreux éléments liés à ce qui s’est passé ensuite avec la pandémie : des thèmes tels que l’isolement et la peur du monde extérieur.

Au moment où les chansons ont été écrites, elles ne faisaient pas référence à une pandémie qui a obligé tout le monde à rester cloîtré mais plutôt aux personnes qui passent déjà la majeure partie de leur vie à l’intérieur et le fait de penser qu’il est plus sûr et préférable de simplement rester chez soi.

Contact : https://fb.me/e/1eCqISKk6

Concert;Musique

Date complète :

2022-02-20T20:00:00+01:00_2022-02-20T23:00:00+01:00