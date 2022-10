BIRD OF AMERICA

BIRD OF AMERICA, 3 novembre 2022, . BIRD OF AMERICA



2022-11-03 – 2022-11-03 Venez échanger autour des oiseaux, de la peinture, de l’environnement.

BIRD OF AMERICA de Jacques Loeuille. Documentaire. 1h24. 25/05/2022. Documentaire Français avec Jean-François Sivadier. Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du Nouveau Continent. Débat à l’issue du film en présence de PIERRE MAIGRE, président de la LPO Occitanie. Venez échanger autour des oiseaux, de la peinture, de l’environnement.

