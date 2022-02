BIRD IN SHELL Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bird In Shell (Pop Rock Indé) Marseille Ces drôles d’oiseaux nous envoûtent par la noirceur et le spleen, boosté par l’énergie, ballotté par les ballades amoureuses et rencontres manquées. Subtile et puissante à la fois, toute en changements de rythmes, en rage maîtrisée, biberonnés au Pixies, The Cure, ou Radiohead, une musique qui sent l’urgence, quadrillée par une instrumentation précise, aux ambiances underground. [http://www.birdinshell.fr/](http://www.birdinshell.fr/) [https://www.facebook.com/BirdInShell](https://www.facebook.com/BirdInShell) PAF+ adhésion Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com)

