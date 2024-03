Bird Box au 360 Le 360 Paris, samedi 4 mai 2024.

Le samedi 04 mai 2024

de 18h30 à 21h00

.Public jeunes et adultes. gratuit

Bird Box, c’est l’alchimie subtile voix, guitares et percussions.

Lumineuse et généreuse, entre modernité et tradition, la musique de Bird Box délivre une folk singulière imprégnée de soul, vibrante et magnétique.

Cette hydre à 5 têtes dévoile des compositions raffinées, aux mélodies accrocheuses arrangées collectivement, dans un style hybride quasi acoustique. Un univers métissé et une plume ciselée d’où naissent des chansons puissantes et intimes.

DISTRIBUTION :

David Ledeun • Chant, Guitare

Eddy Leclerc • Guitare

Julia Paugam • Chant

Louise Robard • Chant

Robin Tixier • Batterie, Percussions

Ronan Jochaud • Son, Technique

Le 360 32, rue Myrha 75018

Contact : https://le360paris.com/evenement/bird-box/

