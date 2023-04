Feu de la Saint-Jean Biras Catégories d’Évènement: Biras

Dordogne

Feu de la Saint-Jean, 24 juin 2023, Biras. Concours de pétanque. Cochon de lait grillé. Feu de la Saint-Jean..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 . . Biras 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Petanque competition. Grilled suckling pig. Fire of Midsummer’s Day. Competición de petanca. Cochinillo a la parrilla. Hoguera de verano. Wettbewerb im Boulespiel. Gegrilltes Spanferkel (Cochon de lait). Johannisfeuer. Mise à jour le 2023-03-24 par Val de Dronne

