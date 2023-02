Bipolar Club + Homecoming + Panico Panico L’international, 17 mars 2023, Paris.

Le vendredi 17 mars 2023

de 19h00 à 23h00

. payant sur place : 7 EUR

L’Inter présente :

⚡Bipolar Club⚡

(Toulouse, FR – Rock)

A la fois rugueux et doux, Bipolar Club est le nouveau groupe de rock qui va vous emporter dans un puissant voyage sonore.

Bipolar Club c’est la dichotomie, l’opposition mais aussi la porte ouverte à deux énergies : plus enragé ou plus mélancolique ; à deux univers : l’un sombre, l’autre lumineux ; mais aussi à deux langues : le français et l’anglais. C’est l’essence même du groupe : laisser la place au choix. Le plus important étant l’esthétisme final et la recherche de profondeur. La musique de Bipolar Club est résolument rock et propose un son abrasif, taillé pour la scène.

https://www.instagram.com/bipolarclubband

⚡Homecoming⚡

(Paris, FR – Post-Metal)

Homecoming est un groupe de post-metal parisien formé en 2017. “Post-whatever metal band” comme ils se définissent eux-mêmes: c’est du post quelquechose, peu importe après tout. Ils accordent tellement peu d’importance à l’étiquette que leur premier LP s’intitule sobrement “LP01”, voilà… Mais leur désintéret des dénominations cache un projet de grande qualité. Des arrangements sophistiqués, des évolutions d’atmosphères bien senties et ce côté autant progressif que progressiste.

Entre ses attitudes planantes et ses rebellions plus énervées, Homecoming est un groupe à découvrir pour les amateurs de metal, de “post” en tout genre, tout autant que pour les fans de roller-coaster.

https://wearehomecoming.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/homecoming_paris

⚡Panico Panico⚡

(Paris, FR – Noise)

Panico Panico est un club de musiciens anonymes formé en 2016 à la suite de multiples échecs sociaux, économiques et professionnels. Visant clairement un but lucratif, les quatre membres (dont deux de Mia Vita Violenta et deux de feu Ovny Soft) forment ce collectif alliant la force d’esprit d’un troupeau d’adolescents révoltés à la combativité narcissique et incertaine d’un boy’s band qui chercherait à révolutionner le monde grâce à leur musique. Après avoir bien expérimenté le concept de merditude qui rendait la vie fade et moche, ces quatre bipèdes se lancent à corps perdus dans la création d’une onde bipolaire, psychotique et alarmiste.

https://panicopanico.bandcamp.com/

https://www.instagram.com/panicopanicotheband/

L’INTERNATIONAL

Accès libre au bar du RDC

Tarif : 7€

Happy-hour de 16h à 20h

5 rue Moret, Paris 11

Métro : Ménilmontant (L2), Oberkampf (L5 et L9), Parmentier (L3)

Aucun comportement sexiste, raciste, LGBTphobe ou discriminant ne sera toléré. L’équipe se réserve le droit d’entrée et reste à votre écoute en cas d’incident

L’international 5 rue Moret 75011 Paris

