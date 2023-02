Biper Swing Quartet Salle Ph’Art Casino Municipal Moliets-et-Maa Catégories d’Évènement: Landes

2023-04-14 21:00:00 – 2023-04-14 22:30:00

Landes EUR 19 Le quartet rythmé et swinguant Biper Swing reprend des morceaux de Django Reinhardt, des standards arrangés dans une configuration peu usitée à notre époque : une guitare solo, une guitare rythmique, une clarinette et une contrebasse.

Pourtant, nous sommes peut-être là dans l’essence même du jazz swing des années 20 et 30 du siècle dernier. Parfois, à tort cantonné au Jazz Manouche, certains des morceaux joués ont une histoire, d’autres sont passés de guitare en guitare, s’amplifiant dans des variantes où guitare et clarinette rivalisent de prouesse ! Nous partagerons avec eux le même enthousiasme au son de cette musique enivrante et festive qui réchauffe les coeurs.

Damien Briard guitare rythmique,

Arnaud Estor guitare solo,

Jean Clermont clarinette,

Damien Briard guitare rythmique,

Arnaud Estor guitare solo,

Jean Clermont clarinette,

Django Ward contrebasse.

