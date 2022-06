Biper Berri besta eguna

Biper Berri besta eguna, 26 juin 2022, . Biper Berri besta eguna

2022-06-26 – 2022-06-26 15 20 EUR 8h, départ du groupe des marcheurs depuis le village. 9h, départ du groupe des marcheurs depuis le fronton de Berindoa. 9h30, départ des transports 4×4 depuis le parking de l’école de Basseboure. (uniquement sur inscription). 10h : casse-croûte à Herriko Borda. 11h : départ vers le sommet du Mondarrain. 12h30 : cérémonie avec participation de la clique Ezpeletarrak. 13h15 : bénédiction par l’Abbé Jauregui. 14h : apéro et zikiro traditionnel à Herriko borda. 8h, départ du groupe des marcheurs depuis le village. 9h, départ du groupe des marcheurs depuis le fronton de Berindoa. 9h30, départ des transports 4×4 depuis le parking de l’école de Basseboure. (uniquement sur inscription). 10h : casse-croûte à Herriko Borda. 11h : départ vers le sommet du Mondarrain. 12h30 : cérémonie avec participation de la clique Ezpeletarrak. 13h15 : bénédiction par l’Abbé Jauregui. 14h : apéro et zikiro traditionnel à Herriko borda. 8h, départ du groupe des marcheurs depuis le village. 9h, départ du groupe des marcheurs depuis le fronton de Berindoa. 9h30, départ des transports 4×4 depuis le parking de l’école de Basseboure. (uniquement sur inscription). 10h : casse-croûte à Herriko Borda. 11h : départ vers le sommet du Mondarrain. 12h30 : cérémonie avec participation de la clique Ezpeletarrak. 13h15 : bénédiction par l’Abbé Jauregui. 14h : apéro et zikiro traditionnel à Herriko borda. otpb dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville