Exposition photos Biovallée – Le Campus Eurre, 21 septembre 2023, Eurre.

Eurre,Drôme

Les jeunes de l’édition estivale des Ateliers du Campus proposent un nouveau regard sur l’Ecosite du Val de Drôme avec leur exposition temporaire « La peau de l’Ecosite »..

2023-09-21 fin : 2023-10-31 . .

Biovallée – Le Campus Ecosite du Val de Drôme

Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The young people taking part in the summer edition of the Ateliers du Campus take a fresh look at the Val de Drôme Ecosite with their temporary exhibition « La peau de l’Ecosite ».

Los jóvenes participantes en la edición estival de los Ateliers du Campus se asoman al Val de Drôme Ecosite con su exposición temporal « La peau de l’Ecosite ».

Die Jugendlichen der Sommerausgabe der Campus-Workshops bieten mit ihrer temporären Ausstellung « La peau de l’Ecosite » einen neuen Blick auf die Ecosite du Val de Drôme.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme du Val de Drôme