Les Ateliers du Campus : dans la peau d’un photographe Biovallée – Le Campus Eurre, 17 juillet 2023, Eurre.

Eurre,Drôme

Avec les vacances scolaires d’été, les Ateliers du Campus reviennent avec un tout nouveau programme spécial « ados » sur le thème de la photographie..

2023-07-17 09:00:00 fin : 2023-07-20 12:00:00. .

Biovallée – Le Campus Ecosite du Val de Drôme

Eurre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the summer school vacations upon us, Ateliers du Campus is back with a brand-new special program for teenagers on the theme of photography.

Con la llegada de las vacaciones escolares de verano, los Ateliers du Campus vuelven con un nuevo programa especial para adolescentes sobre el tema de la fotografía.

Mit den Sommerschulferien kehren die Campus-Workshops mit einem brandneuen Programm speziell für Teenager zum Thema Fotografie zurück.

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de Tourisme du Val de Drôme