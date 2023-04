RDV aux jardins « Les musiques du jardin » Jard’Imagine, 3 juin 2023, Bioussac.

Munies d’une fiche guide, les personnes peuvent découvrir à leur rythme toutes les créatures imaginaires installées dans le parc de 5000 m2..

2023-06-03 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Jard’Imagine Rue de la Clé des champs

Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine



Equipped with a guide sheet, people can discover at their own pace all the imaginary creatures installed in the 5000 m2 park.

Armado con una hoja de guía, el público podrá descubrir a su ritmo todas las criaturas imaginarias instaladas en el parque de 5000 m2.

Ausgestattet mit einem Führungsblatt können die Personen in ihrem eigenen Tempo alle Fantasiegeschöpfe entdecken, die in dem 5000 m2 großen Park aufgestellt sind.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente