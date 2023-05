RDV aux jardins « Les musiques du jardin » Jardin de l’Abrégèment, 2 juin 2023, Bioussac.

Visite et concert au Parc et Jardin de l’Abrégement.

Concert à 16h les 3 et 4 juin sur le thème des plantes et fleurs..

2023-06-02 à 11:00:00 ; fin : 2023-06-04 19:00:00. EUR.

Jardin de l’Abrégèment L’Abrégement

Bioussac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine



Visit and concert at the Parc et Jardin de l’Abrégement.

Concert at 4pm on June 3 and 4 on the theme of plants and flowers.

Visita y concierto en el Parc et Jardin de l’Abrégement.

Concierto a las 16:00 h los días 3 y 4 de junio sobre el tema de las plantas y las flores.

Besuch und Konzert im Parc et Jardin de l’Abrégement.

Konzert um 16 Uhr am 3. und 4. Juni zum Thema Pflanzen und Blumen.

Mise à jour le 2023-04-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente