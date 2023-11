Trail du tour de l’Ossau Bious-Oumettes Laruns, 7 septembre 2024, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

L’UFOLEP 64 avec le CAF Vallée d’Ossau organisent la nouvelle édition du Tour de l’Ossau.

Course pédestre de montagne de 17 Km et de 1100 mètres de dénivelé ouverte à tous à partir de la catégorie Junior (18 ans). Ultime étape du Challenge d’Ossau..

2024-09-07

Bious-Oumettes

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mountain walking race of 17 km and 900 meters of altitude open to all from the category Junior (18 years).

Carrera a pie de montaña de 17 km y 900 metros de desnivel abierta a todos a partir de la categoría Junior (18 años).

Die UFOLEP 64 und der CAF Vallée d’Ossau organisieren die neue Ausgabe der Tour de l’Ossau.

Ein Berglauf über 17 km und 1100 Höhenmeter, der für alle ab der Kategorie Junior (18 Jahre) offen ist. Letzte Etappe der Challenge d’Ossau.

