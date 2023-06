Chepi’Tour – Le Tour de l’Ossau Bious Artigues Laruns, 25 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

Chepito, ce chanteur – compositeur – instrumentiste béarnais passionné, sillonne le monde avec sa voix et ses textes qui célèbrent la vie. Cet été, il vous emmène, avec un collectif de musiciens, pour vous faire vivre un Tour de l’Ossau inoubliable. Trois jours de randonnée pour profiter de la nature, des paysages pyrénéens accompagnés de concerts acoustiques près des refuges de Pombie, d’Ayous et du lac de Bious-Artigues ! Alors, venez découvrir le « Chepito Colectivo » et ses compositions ensoleillées lors d’une randonnée, d’une nuit en refuge ou d’un bivouac en montagne !

Horaires et itinéraire soumis aux conditions météorologiques

9h00 // départ parking Bious-Artigues

18h00// Concert Lac Pombie.

Bious Artigues Parking Bious-Artigues

Chepito, this passionate singer-songwriter-instrumentalist from Béarn, travels the world with his voice and lyrics celebrating life. This summer, he and a group of musicians will take you on an unforgettable Tour de l’Ossau. Three days of hiking to enjoy nature and Pyrenean landscapes, accompanied by acoustic concerts near the Pombie and Ayous refuges and the Bious-Artigues lake! Come and discover the « Chepito Colectivo » and their sun-drenched compositions during a hike, a night in a refuge or a bivouac in the mountains!

Times and itinerary subject to weather conditions

9:00 am // departure from Bious-Artigues parking lot

6:00 pm // Concert at Lac Pombie

Chepito, este apasionado cantautor-instrumentista bearnes, recorre el mundo con su voz y sus letras que celebran la vida. Este verano, él y un grupo de músicos le llevarán a un inolvidable Tour de l’Ossau. Tres días de senderismo para disfrutar de la naturaleza y los paisajes pirenaicos, ¡acompañados de conciertos acústicos cerca de los refugios de Pombie y Ayous y del lago de Bious-Artigues! ¡Venga a descubrir al Chepito Colectivo y sus composiciones bañadas por el sol durante una excursión, una noche en un refugio o un vivac en la montaña!

Horarios e itinerario sujetos a las condiciones meteorológicas

9.00 h // salida del aparcamiento de Bious-Artigues

18.00 h // Concierto en el lago Pombie

Chepito, der leidenschaftliche Sänger, Komponist und Instrumentalist aus dem Béarn, reist mit seiner Stimme und seinen Texten, die das Leben feiern, durch die ganze Welt. Diesen Sommer nimmt er Sie zusammen mit einem Musikerkollektiv mit auf eine unvergessliche Tour de l’Ossau. Drei Wandertage, um die Natur und die Pyrenäenlandschaften zu genießen, begleitet von akustischen Konzerten in der Nähe der Hütten von Pombie, Ayous und dem See von Bious-Artigues! Entdecken Sie also das « Chepito Colectivo » und seine sonnigen Kompositionen bei einer Wanderung, einer Übernachtung in einer Berghütte oder einem Biwak in den Bergen!

Zeitplan und Route unterliegen den Wetterbedingungen

9.00 Uhr // Start Parkplatz Bious-Artigues

18.00 Uhr// Konzert Lac Pombie

