2022-11-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-27 19:00:00 18:00:00

Biotyfoule est organisé par le Groupement des agriculteurs bio et biodynamiques de Touraine (GABBTO), en partenariat avec la Ville de Tours et InPACT 37. Les vignerons et vigneronnes bio d’Indre-et-Loire vous donnent rendez-vous pour vivre ensemble cette 13ème édition. 130 cuvées seront proposées sur les stands.

gabbto@bio-centre.org

