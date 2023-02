BIOTROPICA LES JARDINS ANIMALIERS BIOTROPICA, 2 janvier 2023, VAL DE REUIL.

Biotropica, Les Jardins Animaliers entre Rouen et Paris. Partez à la découverte de la biodiversité grâce aux 7 univers qui composent Biotropica. 25° toute l'année en intérieur, découvrez le Jardin Tropical : un territoire surprenant avec + de 300 espèces animales et végétales… dont les alligators, les paresseux, les piranhas, les ouistitis pygmées mais aussi le Coendou ou les loriquets arc en ciel… En extérieur, partez explorer La Brousse Africaine : venez découvrir guépards, suricates et oiseaux africains … Profitez du Jardin Asiatique pour rencontrer les pandas roux et les facétieuses loutres naines… Faites une pause tendresse et papouillez les habitants de la Ferme des enfants… Promenez-vous dans le Bush Australien avec les kangourous et wallabies… Et passez un moment inoubliable en traversant la Crique des Manchots : ces adorables athlètes aquatiques sauront vous surprendre avec leur ballet nautique …. Profitez chaque jour des gouters pour en apprendre toujours plus sur les animaux de Biotropica ! Restauration sur place (brasserie et snack ouvert en fonction de la saison) Base de loisirs de Léry-Poses – A13 sortie 19&20 – 27100 Val de Reuil TARIFS• Adulte : à partir de 12 ans• Enfant : de 3 à 11 ans inclusINFORMATIONS PRATIQUES Parc ouvert toute l'année sauf le 25 décembre et le 1er janvier. • octobre à mars : 10H00-17h30• avril à septembre : 9h30 – 19h00Gratuit pour les moins de 3 ans

BIOTROPICA VAL DE REUIL Butte de la Capoulade Eure

Biotropica, Les Jardins Animaliers entre Rouen et Paris.

Partez à la découverte de la biodiversité grâce aux 7 univers qui composent Biotropica.

25° toute l’année en intérieur, découvrez le Jardin Tropical : un territoire surprenant avec + de 300 espèces animales et végétales… dont les alligators, les paresseux, les piranhas, les ouistitis pygmées mais aussi le Coendou ou les loriquets arc en ciel…

En extérieur, partez explorer La Brousse Africaine : venez découvrir guépards, suricates et oiseaux africains … Profitez du Jardin Asiatique pour rencontrer les pandas roux et les facétieuses loutres naines… Faites une pause tendresse et papouillez les habitants de la Ferme des enfants… Promenez-vous dans le Bush Australien avec les kangourous et wallabies… Et passez un moment inoubliable en traversant la Crique des Manchots : ces adorables athlètes aquatiques sauront vous surprendre avec leur ballet nautique ….

Profitez chaque jour des gouters pour en apprendre toujours plus sur les animaux de Biotropica !

Restauration sur place (brasserie et snack ouvert en fonction de la saison)

Base de loisirs de Léry-Poses – A13 sortie 19&20 – 27100 Val de Reuil

TARIFS

• Adulte : à partir de 12 ans

• Enfant : de 3 à 11 ans inclus



INFORMATIONS PRATIQUES

Parc ouvert toute l’année sauf le 25 décembre et le 1er janvier.

• octobre à mars : 10H00-17h30

• avril à septembre : 9h30 – 19h00

Gratuit pour les moins de 3 ans

