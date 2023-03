Balade Sensible Biotopia Notre-Dame-de-Monts Catégories d’Évènement: Notre-Dame-de-Monts

Vendée

Balade Sensible Biotopia, 24 mai 2023, Notre-Dame-de-Monts. Balade Sensible Mercredi 24 mai, 10h00 Biotopia Gratuit, inscription sur www.biotopia.fr Balade familiale, sensorielle, de la forêt à la plage. Dans le cadre de la Fête de la Nature, immergez-vous en pleine nature pour une découverte sensorielle.

En famille ou entre amis, laissez-vous embarquer par la guide nature : ouvrez vos yeux, tendez vos oreilles, touchez la flore, et apprenez en plus sur ce milieu dunaire si particulier. Biotopia 50 avenue Abbé Thibaud, Notre-Dame-de-Monts 85690 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.biotopia.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-24T10:00:00+02:00 – 2023-05-24T12:00:00+02:00

