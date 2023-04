Film documentaire « La Part des autres » au Biotilus Biotilus, 11 avril 2023, Marmande .

Film documentaire « La Part des autres » au Biotilus

2023-04-11 20:30:00 – 2023-04-11 23:00:00

Le Biotilus vous invite à la projection du film documentaire « La Part des autres » :

En 1960 une promesse a été faite aux femmes et aux hommes de ce pays : celle de les nourrir tous de manière satisfaisante. Cette promesse, le complexe agro-industriel construit pour moderniser l’agriculture ne l’a pas tenue. C’est un double appauvrissement que l’on observe aujourd’hui, celui des producteurs et celui des consommateurs. Plus que jamais l’alimentation, qui est au cœur des échanges humains, possède cette capacité à inclure et à exclure. Elle trace une frontière intolérable entre ceux qui ont le choix et ceux pour qui l’alimentation est source d’angoisse et de honte …

– Réservation conseillée au 06.63.16.16.09

– Participation libre.

