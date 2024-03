Biotechnologie et Société OGM, Vaccins à ARNm, Thérapie Génique Espoirs et Controverses Melle, jeudi 11 avril 2024.

Biotechnologie et Société, par Jean-Noël HALLET

Pr Retraité Université de Nantes

Depuis les années 1980, les technologies qui permettent d’analyser et de manipuler l’ADN ont permis des avancées majeures dans la connaissance des gènes, des génomes et de la biodiversité. Elles ont rendu possible la création d’organismes génétiquement modifiés, les OGM, en vue d’applications principalement médicales ou agronomiques et donné des résultats encourageants dans la thérapie des maladies génétiques. La COVID a récemment montré la puissance des technologies basées sur les ARN messagers pour réaliser des vaccins antiviraux et d’autres applications sont en cours de développement dans la lutte contre les cancers.

Alors que les technologies évoluent, entre peurs fantasmées et risques avérés, le conférencier tentera de faire un tri et d’apporter quelques réponses. .

Début : 2024-04-11 17:30:00

fin : 2024-04-11 19:30:00

Amphi Lycée Agricole Jacques Bujault

Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine j-paul.quintard@orange.fr

