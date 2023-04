Concert « VOCALISSIMO » Eglise Sainte Marie Madeleine, 27 mai 2023, Biot.

Présentation et accompagnement piano par le Maestro Christian Ségaricci en l’église Sainte Marie Madeleine.

2023-05-27 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-27 22:00:00. .

Eglise Sainte Marie Madeleine Place de l’église

Biot 06410 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



Presentation and piano accompaniment by Maestro Christian Ségaricci in the church of Sainte Marie Madeleine

Presentación y acompañamiento al piano por el maestro Christian Ségaricci en la iglesia Sainte Marie Madeleine

Präsentation und Klavierbegleitung durch Maestro Christian Ségaricci in der Kirche Sainte Marie Madeleine

