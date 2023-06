Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Découvrez les vallées cévenoles et la réserve de biosphère des Cévennes Biosphera – Centre d’interprétation des vallées cévenoles Cendras Cendras Catégories d’Évènement: Cendras

Gard Découvrez les vallées cévenoles et la réserve de biosphère des Cévennes Biosphera – Centre d’interprétation des vallées cévenoles Cendras, 17 septembre 2023, Cendras. Découvrez les vallées cévenoles et la réserve de biosphère des Cévennes Dimanche 17 septembre, 09h00 Biosphera – Centre d’interprétation des vallées cévenoles Gratuit. Entrée libre. Venez explorer Biosphera, le centre d’interprétation des vallées cévenoles et maison de la réserve de biosphère des Cévennes. Au cours de votre journée, vous aurez l’occasion de découvrir Biosphera en visitant son espace muséographique, en assistant à des projections de films captivants, et si vous le souhaitez, vous pourrez également visiter le jardin médiéval de l’abbaye situé à proximité. Biosphera – Centre d’interprétation des vallées cévenoles 18 rue Vincent-Faïta, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie 04 66 07 39 25 http://www.biosphera-cevennes.fr Biosphera est un lieu d’information et de sensibilisation pour une compréhension du rapport homme / nature, dans les vallées cévenoles. C’est aussi un espace muséographique, avec une salle de conférence et une salle de projection. En 2019, le partenariat existant avec le parc national des Cévennes s’est renforcé, Biosphera est alors devenu la maison de la réserve de biosphère des Cévennes, première maison de ce type en France.

À ce titre, Biosphera est devenu le lieu de promotion des ODD (Objectifs de Développement Durable) de l’UNESCO, et accueille des délégations de réserves de biosphère internationales. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©SHVC Détails Catégories d’Évènement: Cendras, Gard Autres Lieu Biosphera - Centre d'interprétation des vallées cévenoles Adresse 18 rue Vincent-Faïta, 30480 Cendras Ville Cendras Departement Gard Lieu Ville Biosphera - Centre d'interprétation des vallées cévenoles Cendras

Biosphera - Centre d'interprétation des vallées cévenoles Cendras Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cendras/

Découvrez les vallées cévenoles et la réserve de biosphère des Cévennes Biosphera – Centre d’interprétation des vallées cévenoles Cendras 2023-09-17 was last modified: by Découvrez les vallées cévenoles et la réserve de biosphère des Cévennes Biosphera – Centre d’interprétation des vallées cévenoles Cendras Biosphera - Centre d'interprétation des vallées cévenoles Cendras 17 septembre 2023