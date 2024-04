Biopic musical Place de l’Hôtel de Ville Pontonx-sur-l’Adour, vendredi 26 avril 2024.

Back to Black retrace la vie et la musique d’Amy Winehouse, à travers la création de l’un des albums les plus iconiques de notre temps, inspiré par son histoire d’amour passionnée et tourmentée avec Blake Fielder-Civil.

A l’heure ou on vous propose cette séance on n’a pas encore confirmation mais il y aura certainement 2 séances (en VOST et VF) 4.5 4.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26 22:35:00

Place de l’Hôtel de Ville Cinéma Grand Ecran

Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine cinema.pontonx@gmail.com

